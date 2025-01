Australian Open, Sinner in semifinale: travolto De Minaur

Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione con un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani in corso sui campi in cemento di Melbourne Park.

Il numero uno del mondo, mettendo in mostra un'ottima condizione dopo il malore accusato ai quarti, ha travolto in tre set il beniamino di casa Alex De Minaur, ottava testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 in un'ora e 50 minuti di gioco. Sinner si giocherà l'accesso alla finale contro lo statunitense Ben Shelton che ai quarti ha battuto Lorenzo Sonego in quattro set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4).

Le parole di Jannik

«Oggi sentivo tutto, in giornate come queste quando ottieni subito il break è tutto più facile» ha detto Jannik dopo il match. «Eravate qui tutti per lui, ma siete stati molto sportivi, l'atmosfera era straordinaria».

The list of Italians to reach multiple AO semifinals:



Jannik Sinner



End of list. pic.twitter.com/HDiboWfchy — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2025

Sinner ha poi fatto il punto sulle sue condizioni, dopo i problemi dei giorni scorsi: «Ieri è stata una giornata molto tranquilla. Ho cercato di riposare e recuperare il più possibile e in generale lo fai molto in fretta, specie se sei giovane. Ora Shelton? È uno di quelli che servono meglio e spero di restare concentrato come successo oggi. Spero sia una bella partita anche per voi».