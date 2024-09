Aurora Facchetti prova il crossfit e si scopre campionessa

Vincenzo Cito

Quando entrò per la prima volta nella palestra di Palazzolo la bresciana pensava solo a rimettersi in forma, poi il suo talento venne notato dall’istruttore. Oggi è una delle più forti specialiste italiane

Aurora Facchetti da anni conquista titoli sia a livello regionale sia a livello nazionale - © www.giornaledibrescia.it

Quando entrò per la prima volta nella palestra di Palazzolo per perdere qualche chilo di troppo con il crossfit, Aurora Facchetti ne uscì con le gambe a pezzi . «L’impatto fu catastrofico - ricorda oggi - per tre giorni ho avuto dolori dappertutto». Poi per fortuna tornò. «Lasciai perdere le attività aerobiche come correre o saltare, avevo capito che non facevano per me. Mi guardai attorno e mi incuriosì piuttosto quanto avveniva nella sala pesi». Il primo manubrio lo sollevò con una facilità so