Atletica leggera, record italiano nei 60 metri piani per la bresciana Michela Tavelli

Parla bresciano il nuovo record italiano dei 60 metri piani categoria F45. Ad Ancona nei Campionati italiani indoor master di atletica leggera Michela Tavelli, tesserata per la Atletica Brescia 1950, ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 7.88, centrando il nuovo primato italiano indoor.

Dopo aver sfiorato il record nelle scorse settimane, la bresciana, madre di tre figli, dipendente di banca e con la passione per l’atletica che coltiva ogni giorno allenandosi, è riuscita in quest’ultimo sabato di febbraio nelle Marche a raggiungere l’obiettivo personale.