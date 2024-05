Atletica: la staffetta italiana 4x100 maschile conquista l’accesso alle Olimpiadi

Grazie al secondo posto ottenuto nella prima batteria delle World Relays di Nassau, la staffetta italiana 4x100 conquista l’accesso alle Olimpiadi. Roberto Rigali, Marcell Jabos, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno chiuso la gara con il tempo di 38″14 alle spalle solo degli Stati Uniti (37″49). Terza piazza per il Brasile con 38''79.

Le due 4x400

La staffetta azzurra femminile 4x400 vince la propria batteria alle World Relays di Nassau e conquista l'accesso alle Olimpiadi. Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan e Alice Mangione hanno corso in 3'26''28, mettendosi alle spalle Canada (3'27''17) e Olanda (3'28''10).

Vittoria di batteria anche per la staffetta 4x400 uomini che si qualificano per Parigi. Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re hanno corso in 3'01''68, precedendo Regno Unito (3'02''10) e Qatar (3'02''55).