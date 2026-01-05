Atletica, la fuoriclasse Beatrice Chebet si ferma per la maternità

La keniana Beatrice Chebet, doppia campionessa olimpica su 5000 e 10000 metri a Parigi nel 2024, due volte campionessa del mondo in carica e detentrice dei record mondiali in entrambe le discipline, si prende una pausa per maternità nel 2026.

Lo ha annunciato ufficialmente la fuoriclasse africana insieme al proprio team, la bresciana Rosa Associati con il dipartimento pista affidato al manager Federico.

La notizia

«Dopo molte voci, possiamo finalmente condividere la notizia: nel 2026, Beatrice Chebet correrà la gara più importante della sua vita, diventando madre», ha scritto l’agenzia bresciana sui social network. Chebet è stata una delle grandi stelle dei Mondiali di atletica a Tokyo nel settembre 2025, quando ha brillato sui 10000 prima di passare ai 5000. Finora ha sempre battuto le sue due più grandi rivali nel mezzofondo, l’italiana Nadia Battocletti e la connazionale Faith Kipyegon.

La Chebet, 25 anni, avrebbe dovuto difendere il proprio titolo sabato ai Campionati del mondo di cross in Florida, ma già aveva annunciato pochi giorni fa il ritiro dalla competizione. Non aveva dato spiegazioni precise, ma aveva detto che non vede l’ora di vivere il «prossimo capitolo della sua vita».

La stagione 2026 non è comunque contrassegnata da nessun campionato importante in atletica. I prossimi Mondiali si svolgeranno nel 2027 a Pechino prima delle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028.