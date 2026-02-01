Atletica, il bresciano Falocchi riprende il volo: in Belgio salta 2,28

Christian Falocchi, il saltatore in alto, decolla a 2,28 con il successo a Herentals, in Belgio, per tornare a riscrivere il primato personale a nove anni dall’ultima volta. Tre centimetri di progresso dopo una lunga serie di problemi fisici. In gara il lombardo delle Fiamme Oro supera quasi tutte le misure alla prima prova fino a 2,23, con un solo errore a 2,17, poi sbaglia 2,26 e sceglie di passare con l’obiettivo di giocarsi la vittoria nel duello con lo junior algerino Younes Ayachi che fa 2,26 al primo tentativo. L’azzurro va a segno con l’asticella a 2,28, si ferma dopo il secondo nullo a 2,30 per la rottura di una scarpa ma può gioire per un risultato che vale anche lo standard per gli Europei di agosto a Birmingham fissato a 2,27. Si era rivelato nel 2017 con 2,25 indoor e la medaglia d’argento agli Europei U23, quindi anche il sesto posto alla rassegna continentale al coperto del 2023 prima dell’ennesimo infortunio alla caviglia destra, nel maggio di quell’anno, e l’operazione per ricostruire tre legamenti.

Le sue parole

«Ci ho sempre sperato – racconta il 29enne bresciano – e tutti i giorni ho continuato ad allenarmi per cercare di migliorare, anche se negli ultimi due anni ci sono stati periodi in cui non sapevo se sarei riuscito a tornare. Nella scorsa primavera stavo per accettare l’idea di smettere, ma a metà luglio ho saltato 2,23 alla seconda gara della stagione estiva e ho capito come gestire la situazione per trovare un nuovo equilibrio alla caviglia. Ho lavorato bene da settembre, seguito come di consueto a Bergamo dai tecnici Orlando Motta e Pierangelo Maroni. Quando ho passato 2,26 mi sono quasi pentito, sarebbe stato comunque il personale, ma sognavo il minimo per gli Europei e torno a casa con il sorriso».