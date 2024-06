Atletica, a La Spezia bresciani alla carica per un pass a cinque cerchi

Anche senza Marcell Jacobs - che ha preferito tornare in Florida per stare qualche giorno insieme alla famiglia - i Campionati italiani Assoluti di oggi e domani alla Spezia saranno ricchi di spunti per gli atleti bresciani ancora in lotta per il pass olimpico. L’obiettivo, in terra spezzina, è convincere i tecnici di poter valere un posto in staffetta, oppure raccogliere i punti necessari a qualificarsi individualmente.

Nella velocità il camuno Roberto Rigali sfiderà sui 100 metri Matteo Melluzzo per acciuffare il primo titolo italiano assoluto in carriera sul rettilineo. Il favorito, considerando i riscontri stagionali, è Melluzzo, autore di 10’’13 al Roma Sprint Festival e poi beffato in semifinale agli Europei da una falsa partenza di cui non si è reso conto. Rigali scatta invece da uno stagionale di 10’’31. In gara anche Andrea Federici, che si giocherà le proprie carte soprattutto nei 200. Al Sestriere, Federici è diventato, con 20’’35, il quinto italiano di sempre, ma in Liguria, in assenza di Filippo Tortu, dovrà vedersela con Fausto Desalu (tre titoli: 2016, 2017, 2021), Diego Pettorossi, fresco di personale a 20’’45, e Luca Sito, impressionante agli Europei sui 400.

Negli 800 il favorito è Simone Barontini, quattro volte vincitore negli ultimi cinque anni, ma Francesco Pernici più che al successo punterà al grande tempo per sperare in extremis di qualificarsi per Parigi tramite il ranking. Il mezzofondista camuno era dentro al target number fino alla settimana scorsa, ma dopo i risultati del weekend è uscito dal novero dei qualificati.

Fuori dai Giochi, a meno di cose eccezionali in terra ligure, sono al momento gli ostacolisti. Nei 110 Hassane Fofana, sei titoli italiani all’aperto, il primo nel 2013, è ormai costretto al ruolo di paggio dell’astro nascente Lorenzo Simonelli, ma per la seconda piazza il gavardese potrà dire la sua. Obiettivo podio anche nei 100 ostacoli per Elena Carraro, tra le prime quattro dello Stivale. Nei 400 Alessandra Bonora difende il titolo conquistato l’anno passato, ma la favorita è Alice Mangione. Nella 4x100 l’Atletica Brescia 1950 non ha mai perso negli ultimi cinque anni e stavolta ha un motivo in più per regalarsi il tricolore: onorare la memoria di Stefano Martinelli.