Assoluti di Riccione, Michele Lamberti cerca oggi il pass olimpico per i 100 dorso

Sarà in finale con il miglior tempo delle batterie Michele Lamberti, che questa mattina ha nuotato in 54”04 i 100 dorso agli assoluti di Riccione. Dopo la medaglia d’oro che il nuotatore bresciano ha vinto nei 50, ora il suo obiettivo è quello di aggiudicarsi il titolo, obiettivo che potrebbe raggiungere vista l’assenza di Ceccon, ma soprattutto di agguantare il tempo necessario per le Olimpiadi.