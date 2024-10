Assoluti a squadre di karate: Brescia trionfa con tre tricolori

Nadia Lonati

Primo oro nel kumité alla Nakayama di Rezzato, doppio titolo a Ostia nel kata per Master Rapid

2 ' di lettura

Le ragazze della Nakayama di Rezzato

Un fine settimana per riscrivere la storia del karate bresciano. È quello vissuto al PalaPellicone di Ostia per i Campionati Italiani a squadre Assoluti e Giovanili e che per due società partite dalla nostra provincia si è chiuso con tre titoli e un argento e un bronzo, distribuiti tra kata e kumité. Dal kung fu all’hockey, tutti gli sport per i giovani a Brescia Un oro storico Storico è l’oro conquistato nel kumité dalla Karate Nakayama di Rezzato seguita dal maestro Michele Cornolò, con l’alle