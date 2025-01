Arrivabene: «Hamilton deve amare la Ferrari, non solo guidarla»

L’ex team principal della Ferrari ed ex amministratore delegato della Juventus parla della Winter Marathon, ma anche di Lewis Hamilton in Ferrari

Maurizio Arrivabene ai microfoni di Teletutto - Foto © www.giornaledibrescia.it

A Campiglio è di casa e non poteva perdersi l’occasione di gustarsi l’infilata di auto d’epoca che partecipano alla Winter Marathon. «È sempre uno spettacolo» commenta Maurizio Arrivabene dal tavolino all’esterno di una pasticceria in piazza Righi. Il consiglio per Hamilton Un selfie, un commento con un passante, qualche messaggio al cellulare, l’ex team principal della Ferrari ed ex amministratore delegato dell’ultima Juventus targata Andrea Agnelli è decisamente rilassato. Ma sempre sul pezzo.