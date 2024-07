Olimpiadi, oggi l’esordio di Andreoli: schierata in 3 attrezzi su 4

Il direttore tecnico Enrico Casella si fida di lei e la schiera anche alla trave: «Il palazzetto è enorme, ma sono abituata a certe cornici»

La bresciana Angela Andreoli - © www.giornaledibrescia.it

La bambina di San Polo diventerà grande stamattina nell’arena di Bercy. Per Angela Andreoli l’esordio a cinque cerchi significherà festeggiare per la seconda volta la maggiore età: dopo l’anagrafica toccherà alla sportiva. Andreoli verso le Olimpiadi: «Sono entrata in una nuova dimensione» Si comincia con un impegno aggiuntivo perché il direttore tecnico Enrico Casella si fida della sua pupilla, tanto da schierarla in tre attrezzi su quattro nella qualificazione del concorso generale. Come era n