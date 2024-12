Ana Ciuchitu, dopo il calvario arriva il titolo italiano di taekwondo

Mario Nicoliello

Messa definitivamente alle spalle la delusione per aver saltato i Giochi, la portacolori della Taekwondo Leonessa ha conquistato l’oro a Napoli. Il prossimo traguardo è il Mondiale

Il sorriso di Ana Ciuchitu, fresca vincitrice della medaglia d'oro - © www.giornaledibrescia.it

Un titolo italiano per ricominciare. Da Juniores, Ana Ciuchitu, aveva ardentemente desiderato i cinque cerchi, senza mai aver potuto accarezzarli per via della burocrazia. Quando il traguardo sembrava alla portata, il sogno olimpico di Parigi 2024 era sfumato per un infortunio, capitatole poco tempo dopo aver ottenuto la tanto sospirata cittadinanza italiana. Le è caduto il mondo addosso, ma non ne ha fatto un dramma. Il doppio sogno di Ana Ciuchitu: la cittadinanza e le Olimpiadi Il titolo ital