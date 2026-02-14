An Brescia formato diesel: tiene in partita Posillipo poi accelera

Non brillante e non costante per tutti e quattro i tempi, ma comunque vincente. L’An Brescia batte 12-6 a Mompiano il Posillipo, conquista altri tre punti e aggancia in prima posizione la Pro Recco che deve giocare oggi alle 15 in trasferta con Trieste.

Come detto non una delle migliori partite per la squadra di coach Sandro Bovo che comincia quasi spaesata, poco precisa e molto frettolosa. Il Posillipo sfrutta tutte le indecisioni dei padroni di casa che, però, riescono a non andare in confusione completa, ritrovano la quadra e spinti da Stefano Guerrato, uno dei pochi in condizione, portano a casa la posta completa.

Il match

Poche occasioni e poche reti nel primo tempo: Brescia è contratta, affaticata, poco lucida in fase di conclusione, mentre rimane attenta in difesa. Soffrono le calottine bresciane che vanno in vantaggio con Lodi e poi incassano due reti dagli ospiti con Radovic (1-1) e l’ex Renzuto (1-2).

Equilibrato anche il secondo tempo: apre Dolce siglando il pareggio sul 2-2, poi però Rocchino riporta sopra Posillipo (2-3). Una doppietta di Guerrato (3-3, 5-3) e un gol di Balzarini (4-3) danno il via alla fuga bresciana. L’An sembra più sciolta, meno tesa, prova ad aumentare il ritmo e ad alzare il pressing. In difesa la prestazione resta di alto livello.

A spaccare la partita è il terzo tempo: Posillipo continua a lottare, ma la squadra di casa diventa più precisa e più veloce. Valle apre le marcature del periodo, ma poi c’è solo Brescia con Del Basso (7-4) e la doppietta di Ferrero (6-4, 8-4). I campani provano a riaccorciare con Radovic (8-5) e Cuccovillo (8-6), l’An però riallunga con due super gol di Del Basso (9-6) e Guerrato (10-6).

L’ultima frazione di tempo termina senza problemi per le calottine bresciane che mettono a segno altre due reti con Ferrero (11-6) e Guerrato (12-6), mentre Posillipo resta a bocca asciutta.

La prossima giornata l’An sarà in trasferta a Palermo contro il Telimar sabato 21 con il primo sprint per la conquista della palla alle 15.

Nel frattempo, però, domani ci saranno i sorteggi per formare i gironi dei quarti di finale della Champions League: le otto migliori d’Europa, fra cui – appunto c’è Brescia – saranno divise e si giocheranno con gare di andata e ritorno l’accesso alla Final Four di Malta.

I risultati

La 15esima giornata: Ortigia-Florentia 15-7; Roma Vis Nova-Quinto 15-10, Olympic Roma-Telimar 10-13; Salerno-Napoli 14-15; An Brescia-Posillipo 12-6; oggi ore 15 Trieste-Pro Recco; ore 16 Savona-Bologna.

La classifica

Pro Recco*, An Brescia 42; Savona 36*; Posillipo 29; Bologna 22*; Trieste*, Quinto, Napoli 21; Olympic Roma, Roma Vis Nova 17; Telimar 15; Salerno 13; Ortigia 10; Florentia 3.

*una partita in meno.