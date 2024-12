An Brescia, Bovo: «Tra campionato ed EuroCup ora viene il bello»

Francesca Marmaglio

Il coach carica i suoi: «Recco e Savona restano le favorite per lo scudetto, ma noi non siamo certo il contorno della serie A1»

Sandro Bovo «catechizza» i suoi: mercoledì 1 gennaio compirà 56 anni - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Dopo qualche giorno di vacanza ieri l’An Brescia è tornata ad allenarsi. La squadra di coach Sandro Bovo ha fino ad ora superato le aspettative più rosee: sempre vincente in campionato e qualificata agli ottavi di EuroCup come prima del girone. L’An Brescia saluta l’anno con 21 reti: anche l’Olympic Roma va ko Il bilancio «In termini di risultati non potevo aspettarmi di più – racconta l’allenatore dei bresciani –: tranne nelle partite in Champions, che comunque sapevamo sarebbero arrivate all’i