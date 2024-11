An Brescia a valanga: Catania battuta in una sfida senza storia

Francesca Marmaglio

Brescia è troppo forte per il «sette» siciliano: finisce 21-6. Poker di gol per Ferrero, Del Basso ne segna sette

I sette gol di Del Basso spiccano nella giornata dell'An

L’An Brescia vince ancora. A Mompiano batte il Catania 21-6. Non c’è partita. Brescia è troppo forte per l’avversaria che boccheggia, ha idee confuse e poco efficaci. La squadra di casa, invece, fa tutto bene e non lascia nulla al caso, nemmeno quando il distacco acquisito è incolmabile per i catanesi. C’è lo spirito giusto, insomma. C’è la voglia di ben figurare anche contro un rivale così poco pericoloso. Sugli scudi Mario Del Basso e Filippo Ferrero, che rispettivamente mettono a referto 7 e