Alice Bellandi: «All’Olimpiade di Parigi l’oro del mio riscatto»

Nadia Lonati

La campionessa di judo è tornata al palazzetto Mero di Folzano, dove tutto è iniziato: «Difficile trattenere l’emozione. E io non mi accontento: punto al bis»

3 ' di lettura

L'emozione di Alice Bellandi sul tatami - Foto New Reporter Biatta © www.giornaledibrescia.it

Poco prima di salire sul tatami aveva confidato che sperava di non essere tradita dall'emozione, invece, non appena vi ha messo piede e ha preso parola, la voce le si è incrinata e si è dovuta fermare un attimo. Si è stretta nelle spalle e allargato le braccia, quasi in segno di resa, poi, caricatasi con un sorriso, è ripartita. Perché puoi anche essere la campionessa olimpica in carica, ma se ti ritrovi nel palazzetto che ti ha accolto a quattro anni, circondata da duecento piccole e piccoli ju