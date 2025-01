Africa Eco Race e Dakar: i risultati dei bresciani

Alessandro Botturi con la sua Yamaha Tenerè conquista il secondo posto all’Africa Eco Race. Dopo 35 ore e 4000 km di prove speciali il distacco dal vincitore, Jacopo Cerutti, è stato di solo 26’’. Certo pensando che ieri il portacolori dell’Mc Lumezzane è partito con 9’’ di vantaggio e partiva dietro il suo avversario potendo vedere le tracce i suoi tifosi pensavano finisse diversamente.

«In effetti - dice Botturi - nei primi due controlli ero davanti di 17’’ e 20’’ rispettivamente». Poi è accaduto l’impensabile: Botturi è passato troppo vicino ad una rete che era coperta da uno striscione. «Il forte vento, continua Botturi mi ha fatto prendere lo striscione, che è entrato tra le ruote. In particolare si è fermato nei freni anteriori impedendomi di utilizzarli. L’agitazione subentrata mi ha fatto commettere poi un errore e perdere dai 15’’ ai 20’’. Un rally di solito finisce con un distacco notevole, ma questa volta è andata così. Facendomi un esame di coscienza posso dire che non ho sbagliato niente, se non su una duna verso fine tappa venerdì. Il ritmo tenuto è stato sempre molto alto. Ho vinto tre tappe, non ho recriminazioni e cerco di cogliere sempre il lato positivo». Sicuramente il finale lascia l’amaro in bocca, dopo avere condotto per metà della maratona africana. Oggi ultima tappa sul «lago Rosa», tappa passerella.

La Dakar

Calabria e Calubini sul Camion Man - © www.giornaledibrescia.it

Nell’altro raid, la Dakar, dopo il riposo di venerdì, ieri si è tenuta la tappa più lunga del rally. Il motociclista Tiziano Internò ha confermato il suo undicesimo posto assoluto. L’equipaggio composto da Luciano Carcheri e Fabrizia Pons della Squadra Corse Angelo Caffi nella Classic, hanno patito soprattutto nelle sezioni sabbiose e sono dovuti intervenire per ripartire dopo alcuni insabbiamenti rischiando anche un incidente con un camion. Sempre nella Classic, Cavana-Pelizzola hanno patito tutta la giornata alcune difficoltà di navigazione, dopo i problemi meccanici dei giorni scorsi. Nella categoria SVV l’ottima navigazione di Alberto Bertoldi e la guida di Michele Cinotto hanno fatto guadagnare minuti preziosi su chi li precede. Infine con il Camion Man, Calabria e Calubini, continuano a testare il mezzo auto-costruito per il prossimo anno.