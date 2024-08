«Adoro le imprese e le storie di chi lavora nell’ombra»

Peppe Poeta · Allenatore Germani Pallacanestro Brescia

Da sportivo romantico che non si stacca dalla tv

1 ' di lettura

La commozione di Alice Bellandi sul gradino più alto del podio - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Da sempre sono uno sportivo romantico e come tale quando ci sono le Olimpiadi non riesco a staccarmi dal televisore. Rappresentano l’essenza stessa dello sport. Non solo per le grandi imprese sportive che si realizzano, ma per tutto il lavoro, la passione, lo sforzo fisico e mentale che sono dietro a ognuno degli atleti, i quali hanno lavorato per quattro anni per essere al top mondiale nelle loro discipline. Io rimango letteralmente incantato dalle Olimpiadi, dalle storie personali e sportive d