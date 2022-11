A Mazzano 250 atleti per la Cx Verghe di ciclocross

Grande giornata di ciclocross al parco Diamante di Ciliverghe, frazione di Mazzano dove si è svolta la prima edizione della Cx Verghe valida come prova del trofeo Lombardia.

Al via 250 atleti appartenenti a tutte le categorie, dai master fino ai Giovanissimi 6, ma solo per le categorie giovanili (Juniores, Allievi ed Esordienti maschile e femminile) erano in palio anche i titoli provinciali.

Tre maglie sono state vinte da portacolori del team Piton di Travagliato con Elisa Bianchi di Lograto (Allieve primo anno), Francesco Baruzzi di Provaglio Valsabbia (Allievi secondo anno), Anna Bonassi di Serle (Esordienti secondo anno), tre al team Monticelli, Filippo Inselvini (Juniores) e Simone Donati (Allievi primo anno) e Silvia Tossi (Allieve secondo anno) e una al team Carbonhubo con Roberto Pinna di Brescia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it