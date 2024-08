A 12 anni Sebastiano vince la «Miglio Idroswim» nel lago d’Idro

Il talento cresce con la rapidità della passione per il giovanissimo Sebastiano Pilotti, che per il secondo anno consecutivo, a soli 12 anni, fa sua la medaglia d’oro nella gara sprint della competizione «Il Miglio Idroswim» svoltasi a fine luglio sul lago d’Idro.

Il nuotatore bresciano strappa un tempo di tutto rispetto, 12’14, migliorando nettamente i 13 minuti nuotati nel 2023, nella stessa competizione disputata nello specchio d’acqua montano. Sebastiano ha battuto tutti, anche nuotatori più esperti di lui. La sfida infatti - mezzo miglio «sprint» da 986 metri - non ha limiti di età e il giovane si è trovato in sfida con nuotatori di 20, 30 anni e più. La sua grande forza nelle braccia, nonostante il fisico si ancora in fase di costruzione, gli ha permesso di prendere presto la testa della gara, che ha poi condotto dall’inizio alla fine.

Originario di Marcheno, Sebastiano, in forza al Gam Team, si è avvicinato al nuoto a soli sei anni. Oggi è prevalentemente un delfinista e ha dimostrato le sue doti principalmente in vasca, ma anche in acque libere. Pilotti ha infatti, nell’edizione andata in scena nei giorni scorsi, scalzato tutti in un gorgo di acqua e onde. Dietro di lui il compagno di squadra, Samuele Salvi ha chiuso al secondo posto con 15 secondi di distacco.

Sebastiano ha dichiarato di essere uscito dall’acqua stanco ma soddisfatto. Quest’anno ha voluto subito prendere il comando della gara perché, dice, «me lo sentivo», a differenza della scorsa edizione quando partì più lentamente per poi recuperare nel finale.

La manifestazione «Il Miglio Idroswim», organizzata da The Real B-Team, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse province e regioni italiane, oltre che da numerose nazioni. La competizione ha offerto tre percorsi: il miglio nautico (1852 metri), il mezzo miglio (926 metri), e una nuova distanza, la Double (3704 metri), per i più temerari.

La gara classic - il miglio - è stata vinta da Mattia Germino, anche lui del Gam Team, con un tempo di 21 minuti e 44 secondi, mentre Samuele Tolettini del team Amici Nuoto Riva ha conquistato la Double (42.54). Sebastiano Pilotti resta invece il re della sprint, e punta a nuovi risultati di prestigio.