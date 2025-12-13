Per i suoi 75 anni l’Atletica Brescia si regala la Champion Cup a Madrid

Il regalo più bello per le nozze di diamante sarà una trasferta imprevista da compiere tra cinque mesi. Il 16 e il 17 maggio 2026 la squadra femminile dell’Atletica Brescia 1950 allungherà le celebrazioni per il 75esimo anniversario della nascita, rappresentando l’Italia nella European Champion Clubs Cup di Madrid.

Se fosse il calcio sarebbe la Champions League, siccome è l’atletica il nome è diverso e rimanda alla vecchia Coppa dei Campioni. Si tratta della manifestazione continentale per club a cui partecipano le società detentrici dello scudetto nei diversi Paesi europei, sorta nel 1975, svoltasi fino al 2019 e poi accantonata.

La grande novità

Per uno strano gioco del destino, la rassegna non c’era più stata da quando l’Atletica Brescia aveva cominciato a vincere il titolo tricolore. Arrivati a sette scudetti di fila, finalmente da Losanna, c’è stata l’inversione di rotta. A dare la notizia, in anteprima, è stato il presidente del sodalizio bresciano, Sebastiano Di Pasquale, nel corso della festa di fine anno andata in scena all’Hotel Vittoria, in città.

«Qualche giorno fa – ha svelato il massimo dirigente – ci ha chiamato la Federazione europea, comunicandoci che dopo anni nel 2026 ripristineranno la Coppa Campioni. In quell’occasione ci hanno detto la data, non la sede, comunicata invece poche ore prima della festa. Per noi sarà un onore prendervi parte. Confidiamo nella partecipazione delle atlete più forti e speriamo che gli sponsor ci aiutino».

Non ci poteva essere modo migliore per concludere l’anno del compleanno di diamante e celebrare il settimo scudetto consecutivo conquistato a giugno al Gabre Gabric. «La festa – spiega Di Pasquale – è il momento in cui si tirano le somme della stagione e quest’anno abbiamo fatto qualcosa di fantastico. Vincendo la Finale Oro che abbiamo organizzato in casa e offrendo alla Nazionale atlete per tutte le rassegne più importanti del 2025, Mondiale di Tokyo compreso».

In sala ci sono le atlete con le loro famiglie, ma anche i rappresentanti dei partner del sodalizio, a cominciare dagli sponsor principali, Banca Valsabbina, Cottali System e Aquavis Dermoidraceutica. «Non abbiamo solo festeggiato la squadra assoluta, ma abbiamo voluto sottolineare anche i risultati della squadra Under 20 e i progressi del nostro settore giovanile. Ormai abbiamo più di 100 iscritti ai corsi di avviamento, svolti in principio al Campo Calvesi di Brescia, ma adesso anche a Desenzano e Concesio».

La storia e i successi

Sullo schermo scorrono le immagini di una storia edificata su pista e pedane, scandita nel passato recente dagli scudetti consecutivi. Da Firenze 2019 a Brescia 2025, passando per Modena 2020, Caorle 2021, Brescia 2022, Palermo 2023 e Modena 2024. Un giro d’Italia da Nord a Sud per raccontare in pochi clic quanto compiuto in 7 stagioni.

Poi il tuffo nel passato remoto, con la presentazione del libro di Alberto Zanetti Lorenzetti «Atletica Brescia 1950-2025. Da Bruxelles a Tokyo su pista e pedane da 75 anni», e il ricordo di Sandro Calvesi e altri artefici della nascita del club. Chiusura sul futuro, dai nuovi acquisti, tra le quali anche la bresciana Chiara Goffi e l’eptatleta cubana Marys Patterson, alle novità nello staff tecnico: Adriano Serina lascia l’incarico di dt, ma resta responsabile del mezzofondo, mentre dal Cus Pro Patria arriva Fausto Frigerio.