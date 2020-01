Al PalaLeonessa il big match Germani-Happy Casa Brindisi

La Germani affronta Brindisi oggi, domenica, alle 17, al PalaLeonessa, per la terza gara del girone di ritorno. È ancora terza contro quarta in campionato (dopo Germani-Olimpia Milano dell’altra domenica), e quindi una nuova sfida d’alta quota, per la formazione di Esposito. Che cercherà di vendicare il ko dell’andata, quando l’Happy Casa vinse al PalaPentassuglia trascinata da un Banks da 31 punti.

Esposito riproporrà a referto Travis Trice, da oggi a totale disposizione della squadra, sia in campionato, sia in Eurocup. In tribuna Warner e Silins.

Positivi tutti i risultati degli anticipi, con in particolare l’inseguitrice Reyer Venezia battuta in casa dalla capolista Virtus Bologna, e la seconda in classifica, ossia Sassari, sconfitta a sorpresa in Sardegna da Trento.

Il match può essere seguito attraverso la radiocronaca su Radio Bresciasette. Sul nostro sito, aggiornamenti testuali.

