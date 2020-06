Aics: Artistica Ghedi e l'amore per la ginnastica

Dopo il lungo periodo di forzata lontananza dal palazzetto e di attività (ridotta) da casa, l’Artistica Ghedi affiliata all'Aics è decisa a spingere in avanti il suo sguardo e si sta attivando per la ripartenza nel mondo della ginnastica artistica.

«In questi mesi – spiega il presidente Aldo Pipa – dobbiamo dire grazie in special modo ai nostri istruttori che hanno portato avanti senza interruzioni le loro lezioni online. E’ stato certo un modo per mantenere in attività i nostri tesserati, ma, soprattutto, si è rivelato uno strumento efficace conservare i contatti con le nostre ginnaste e le loro famiglie. Visto anche tutto quello che purtroppo è accaduto, questa continuità si è rivelata determinante ed è per questo che vogliamo rivolgere il nostro ringraziamento a Leandra Villa, Amedeo Onofrio, Roberta Rossi, Sara Palazzani, Carlo Cassetti e Mara Boldini».

Un impegno ininterrotto che ora l’Artistica Ghedi spera di far fruttare in una ripresa da subito lanciata: Abbiamo già un obiettivo ravvicinato. «Stiamo vedendo se è possibile organizzare un Grest nella seconda metà di giugno studiando i protocolli da rispettare per poter portare avanti una simile iniziativa in tutta sicurezza. Attendiamo l’evoluzione della situazione sanitaria e quelle che, di conseguenza, saranno le direttive della Regione Lombardia e del comune di Ghedi (che, dal canto suo, in questo frangente ha anche effettuato un intervento di manutenzione e risistemazione sul palazzetto di via Olimpia). Noi, dal canto nostro, stiamo studiando il modo migliore con cui poter abbinare la voglia di divertirsi e di stare insieme che sempre accompagnano un Grest con il rispetto dei comportamenti (distanze comprese) volti a tutelare la salute di tutti i partecipanti. Nell’attesa di ricevere le indicazioni definitive, stiamo preparando un progetto che ci possa consentire quella ripartenza lanciata verso il ritorno alla normalità che tutti noi attendiamo».

