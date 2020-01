Africa Eco Race e Dakar per cinque bresciani

Sono cinque i piloti bresciani che nelle prossime ore prenderanno il via nei due raid motoristici più famosi e difficili del mondo, la Dakar e l'Africa Eco Race.

In quest'ultima prova, che si conclude a Dakar, lo scorso anno vinta tra le moto dal lumezzanese Alex Botturi su Yamaha, oltre al valgobbino che punta al bis c'è in gara anche il gardonese Davide Cominardi, su una Husquarna.

Nella Dakar, che si corre invece per la prima volta in Arabia Saudita, sono impegnati su un camion Man il salodiano Loris Calubini ed il palazzolese Paolo Calabria, in moto (su una Ktm) il gavardese Alberto Bertoldi...

