È Mario Balotelli lo sportivo italiano con più follower

Nove milioni di followers: trecentomila in più di Gigi Buffon, un milione in più di Valentino Rossi, un milione e seicentomila in più dell’altro bresciano Andrea Pirlo. È Mario Balotelli lo sportivo italiano più seguito su Instagram nell’anno solare 2019. A seguire i primi quattro ci sono poi Ancelotti (4,7), Verratti (4,6), Marchisio (4,3), Bonucci (4,1), El Shaarawy (3,7) e Chiellini (3,6).

La classifica dei primissimi è stata pubblicata sul profilo Instagram Tuttomercatoweb_official. Al centro del mirino. Anche da questo dato si può capire bene perchè ogni giorno, ogni ora, ogni momento, gli occhi dell’opinione pubblica sono puntati sul centravanti del Brescia. È così perchè Mario Balotelli fa notizia: nel bene e, se possibile, ancora di più e meglio nel male.

Già, perché si sa che l’attenzione della gente molto spesso è morbosa e aspetta la notizia negativa, sensazionale, clamorosa. E anche da questo punto di vista bisogna onestamente ammettere che Balotelli negli anni non si è certo tirato indietro. Quindi il popolo dei social aspetta di poter curiosare nei suoi stati o nelle sue storie di Instagram per trovare qualcosa con cui sorprendersi.

A dire la verità da quando è a Brescia, SuperMario non ha dato grande materiale, limitandosi rispetto a un passato anche recente nel quale invece il numero 45 biancoazzurro era stato piuttosto turbolento nel postare, in particolare nelle polemiche e a distanza con Salvini relativamente al tema dell’immigrazione, ma dopo l’episodio dei «buu» a Verona aveva voluto ringraziare i colleghi «solidali» e se l’era presa quelli che «negano l’evidenza».

Balotelli è comunque un vero e proprio appassionato di Instagram. Non passa giorno che non aggiorni il suo stato le sue storie. Ultimamente i temi che predilige sono relativi al Brescia e dopo un vittoria non manca di fare i complimenti più che altro ai compagni, ma anche la figlia Pia è spesso al centro delle attenzioni di SuperMario in versione social. Gli ultimi video di Balotelli su Instagram sono relativi a dei frammenti di sue partite con la maglia del Milan accompagnati dalla scritta «Memories». Il Balo non ha mai fatto mister di tifare per i rossoneri, ma allo stesso tempo ha sempre esibito con orgoglio la sua brescianità. Anche via social.C. T.

