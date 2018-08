È arrivata Dazn: ecco come vedere tutta la serie A e la serie B

Sbarca ufficialmente in Italia ed è già online Dazn, la piattaforma multimediale che a partire dal prossimo mese di agosto trasmetterà in esclusiva tre dei dieci incontri settimanali della Serie A italiana.

A Garage Italia di Milano i vertici di Perform, l'operatore inglese proprietario della piattaforma, hanno lanciato l'offerta che permetterà a 9,90 euro (gratis il primo mese) di poter vedere in esclusiva via internet, Smart tv, smartphone o attraverso gli accordi realizzati con Sky e Premium, tre match di Serie A (uno il sabato alle 20.30 e due la domenica, alle 12.30 e alle 15), l'intera Serie B, la Liga spagnola, la Ligue 1 francese, la FA Cup inglese, oltre ad una serie di sport americani e i più grandi incontri di boxe, rugby e altri sport.

«Stiamo organizzando questa sfida solo da due mesi - ha detto James Rushton, Ceo di Dazn -. Siamo qui in Italia per cambiare le regole del mercato, attraverso accessibilità e flessibilità, mettendo al centro del progetto gli appassionati di sport».

Tra le voci che accompagneranno i nuovi telecronisti di Dazn (da Mediaset arrivano Pierluigi Pardo e Massimo Callegari, da Fox Marco Foroni, da Sky Diletta Leotta), quelle di Paolo Maldini, Andrji Shevchenko, Luis Figo, Roberto Cravero e Francesco Guidolin.

Il primo appuntamento con il grande calcio in diretta su Dazn è in programma sabato, quando alle 14 Psg e Monaco scenderanno in campo a Shenzhen per il Trophée des Champions, la Supercoppa Francese, in quella che potrebbe essere la prima partita di Gigi Buffon con la squadra parigina. La prima partita di Serie A su Dazn sarà invece il big match tra Lazio e Napoli, previsto per sabato 18 agosto alle 20.30.

