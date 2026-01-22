Settecento studenti bresciani alle Olimpiadi della matematica

La matematica diventa sport di squadra. È accaduto a Bagnolo Mella dove circa settecento studenti provenienti da tutta la provincia si sono dati appuntamento per le selezioni del Kangourou. Per una mattinata far di conto e risolvere problemi si sono trasformati in una sfida entusiasmante e condivisa grazie alle gare a squadre organizzate dall’associazione Kangourou Italia, che da anni coinvolge migliaia di studenti in tutta Italia nelle sue competizioni. Le competizioni rappresentano oggi un appuntamento consolidato non solo per i ragazzi delle superiori, ma anche per gli alunni di quarta e quinta elementare e per gli studenti delle scuole medie.

La manifestazione

Ad ospitare le selezioni provinciali ieri è stato Palazzo Bertazzoli in via XXVI Aprile, lo stesso della biblioteca comunale. In questa cornice sono state selezionate sei squadre che accederanno alla fase successiva, insieme ad altre provenienti da diverse province. Le squadre che meglio si qualificheranno alle selezioni regionali poi parteciperanno alle finali nazionali a Cervia-Mirabilandia, sede storica della competizione, che sono in programma dal 7 all’11 maggio. «I ragazzi – precisa la professoressa Aurelia Rossi, ideatrice e responsabile Kangourou – si allenano insieme, collaborano, discutono strategie e restano concentrati per tutta la durata della prova, spesso senza alzare la testa dal tavolo».

La partecipazione è preceduta da una selezione interna agli istituti, che individuano gli studenti più motivati a rappresentare la propria scuola. «Quest’anno si sono presentate 97 squadre – precisa la professoressa Rossi –. Le gare durano 60 minuti e prevedono la risoluzione collaborativa di 15 problemi a difficoltà crescente».

La classifica

La giornata delle sfide matematiche è terminata nel tardo pomeriggio e sul podio sono saliti i primi tre gruppi classificati per ognuna delle quattro categorie. Per le elementari, quarta e quinta, ad alzare la «Coppa Ecolier» sono stati gli alunni dell’Istituto comprensivo Nord 1 di Brescia, seguito da Sirmione e Orzinuovi. Per gli studenti di prima e seconda media nella «Coppa Benjamin 1» è arrivato primo il comprensivo di Ghedi, secondi classificati gli studenti di Remedello seguiti dall’Istituto comprensivo Nord 1. La «Coppa Benjamin 2», gara nella quale si sono sfidati sempre i ragazzi di prima e seconda media, ha visto sul podio i comprensivi di Corte Franca, Iseo e Monticelli Brusati. I ragazzi invece di terza media hanno preso parte alla «Coppa Cadet»: primo posto Roncadelle, secondo il comprensivo di Carpenedolo e terzo Ghedi.