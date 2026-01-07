Il genio dei numeri Alfio Quarteroni al Liceo Leonardo

Non capita tutti i giorni di sedersi tra i banchi di scuola e ascoltare chi, con i numeri, ha letteralmente cambiato il mondo. Questo giovedì 8 gennaio alle 11 l'auditorium Primo Levi del liceo scientifico Leonardo diventa il palcoscenico di una lezione magistrale d'eccezione: il professor Alfio Quarteroni incontrerà gli studenti per una conferenza dal titolo «L'invisibile intelligenza dei computer».

Il più influente

Definire Quarteroni semplicemente un accademico sarebbe riduttivo. Professore emerito al Politecnico di Milano e all'Epfl di Losanna, è riconosciuto come il matematico italiano più influente al mondo. Il suo nome è legato a imprese leggendarie: è stata la sua matematica a progettare lo scafo di Alinghi, la barca svizzera che ha strappato l'America's Cup alla Nuova Zelanda. Più recentemente, ha guidato il progetto europeo iHeart, realizzando il primo modello matematico completo del cuore umano, uno strumento che sta rivoluzionando la cardiologia permettendo diagnosi non invasive.

Oltre l'hype dell'Intelligenza Artificiale

Al centro dell'incontro ci sarà il tema più caldo del momento: l'Intelligenza Artificiale. Ma l'approccio di Quarteroni va oltre le mode. L'illustre matematico spiegherà ai ragazzi come l'AI non sia un'entità magica, ma il frutto di complessi modelli matematici – quell'«intelligenza invisibile» – che permettono ai computer di apprendere dai dati, simulare la realtà e risolvere problemi che vanno dalla medicina di precisione alla previsione climatica. Un'opportunità unica per le classi del triennio di comprendere cosa si nasconde «sotto il cofano» della tecnologia che usano ogni giorno.

Scuola, Università e Impresa

L'evento è frutto di una preziosa collaborazione territoriale. La conferenza rientra nel prestigioso ciclo «La Scienza a Scuola», iniziativa della casa editrice Zanichelli per ispirare le future generazioni di scienziati, resa possibile grazie all'impegno di Nicoletta Bianchi, direttrice della filiale bresciana.

A fare gli onori di casa sarà il dirigente scolastico, prof. Massimo Cosentino, mentre il compito di introdurre il relatore spetterà a una voce autorevole dell'ateneo cittadino: la Prof.ssa Paola Gervasio. Docente associato di Analisi numerica presso il Dicatam dell'Università degli Studi di Brescia, la prof.ssa Gervasio condivide un legame accademico speciale con l'ospite, avendo conseguito il dottorato di ricerca proprio sotto la guida del Prof. Quarteroni.

L'appuntamento è fissato per le 11 in via Balestrieri: due ore per scoprire come la matematica sia molto più di semplici equazioni, ma la chiave per decifrare e costruire il futuro.