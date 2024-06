Mamme e papà visitano Brescia con i figli nel ruolo di mini-guide

Passeggiare nel centro di Brescia tra i luoghi e i monumenti più caratteristici, in veste di guide d’eccezione per far scoprire storia, curiosità e aneddoti a turisti del tutto particolari, i genitori. In una mattinata di conoscenza e di condivisione, ricca anche di belle emozioni. È quanto vissuto nel fine settimana dagli alunni delle classi quinte delle tre scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Botticino a conclusione di un programma partito e condotto da Matteo Prati.

Il progetto

Il professionista del turismo e accompagnatore abilitato li ha visti vestire i panni delle mini-guide turistiche per un giorno. «Muovendo da un percorso che ho avviato nel 2021 - spiega Prati - e che, nell’anno della Capitale della Cultura, ha coinvolto circa 900 bambini, quest’anno ho attivato una proposta su Botticino e su un’ottantina di studenti. Con loro, prima, abbiamo fatto degli incontri in classe durante i quali abbiamo approfondito la geografia del territorio bresciano individuando le particolarità delle macro aree della provincia, e visto un po’ più da vicino chi è e cosa fa una guida turistica, quindi ci siamo concentrati su Brescia».

Portandoli anche due volte tra strade e vicoli, Prati, ha fatto scoprire ai piccoli il Foro Romano e le principali piazze del centro, in un viaggio tra i secoli, e in un approfondimento riservato anche a Piazza Loggia e al cinquantesimo anniversario della Strage; ha svelato la storia, aneddoti e curiosità sconosciute ai più mediante interventi, caccia al tesoro e dinamiche coinvolgenti. «In classe, poi, i bambini, che si sono mostrati attenti, curiosi e molto entusiasti, hanno rielaborato quanto appreso, per essere loro guide delle rispettive famiglie».

Sabato, dunque, la visita per mamme e papà accompagnati dai propri figli muniti di opuscolo e palette da guida da loro realizzate per una mattinata conclusasi nel cortile del Broletto con la consegna, a ogni piccolo cicerone, di un attestato di mini-guida. «L’esperienza è stata interessante - assicurano gli alunni - ed è stato bello conoscere le bellezze di Brescia e poterle spiegare ai nostri genitori».

«Prati, con linguaggio e modalità coinvolgenti - hanno detto le insegnanti - è stato bravissimo ad incuriosire i bimbi e a renderli protagonisti».