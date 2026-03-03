Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
- Le classi 2F e 2C del Da Vinci di Travagliato in visita al GdB
AA
Le classi 2F e 2C dell’istituto comprensivo Da Vinci di Travagliato hanno visitato questa mattina la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22.
La visita
I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette, per scoprire da dentro com’è fatto davvero il mondo dell’informazione e scoprire come prende vita una notizia.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.