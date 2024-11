La quinta B dell’Istituto Canossiano in visita al GdB

Gli alunni e le alunne della quinta B sono stati in via Solferino per conoscere da vicino il mondo dell’informazione

A A Riduci Ingrandisci Gli alunni della classe V B dell’Istituto Canossiano di via Diaz hanno visitato il Giornale di Brescia accompagnati da Massimiliano La Neve. La giornata è stata per loro un’occasione per scoprire da vicino il funzionamento del mondo dell’informazione osservando da vicino cosa succede una redazione. Durante la visita, i ragazzi e le ragazze hanno esplorato gli studi di Teletutto e Radio Bresciasette, assistendo in prima persona a come si realizzano i programmi televisivi e radiofonici. Il percorso si è concluso nella redazione multimediale del Giornale di Brescia, dove hanno appreso come le notizie vengono raccolte, verificate e pubblicate, con un focus speciale sull’integrazione tra informazione cartacea e digitale.

