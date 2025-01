La quinta A della primaria Margherita Hack di Padenghe in visita al GdB

Interessati e curiosi, gli studenti e le studentesse della classe quinta A della scuola primaria Margherita Hack di Padenghe sul Garda hanno visitato la sede del Giornale di Brescia in via Solferino.

Accompagnati dalle loro insegnanti, gli alunni hanno esplorato non solo la redazione del quotidiano, ma anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette. Un’esperienza completa nel mondo dell’informazione, per scoprire come prende vita una notizia.