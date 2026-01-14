Giornale di Brescia
Abbonati
ScuolaValcamonica

La quarta A dell’Olivelli-Putelli di Darfo in visita al GdB

Gli studenti hanno esplorato la redazione, gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
  • La quarta A dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme - © www.giornaledibrescia.it
AA

Le classe quarta A, indirizzo amministrazione, finanza e marketing dell’istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme hanno visitato la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino a Brescia.

La visita

Gli studenti hanno potuto scoprire da vicino il mondo dell’informazione e comprendere come una notizia viene diffusa. I giovani hanno visitato la redazione del quotidiano, gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
visita al GdB
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario