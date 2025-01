La prima G del Cfp Canossa di Bagnolo Mella in visita al GdB

La prima G del Cfp Canossa hanno visitato la sede del Giornale di Brescia in via Solferino a Brescia.

I ragazzi e le ragazze che frequentano l’indirizzo di Grafica ipermediale presso la sede di Bagnolo Mella hanno esplorato non solo la redazione del quotidiano, ma anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette. Un’esperienza completa nel mondo dell’informazione, per scoprire come prende vita una notizia.