La classe V della scuola primaria di Paitone in visita al GdB
Gli studenti hanno potuto scoprire da vicino il mondo dell’informazione e comprendere come una notizia viene diffusa
- La classe V della scuola primaria di Paitone in visita al GdB
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AA
La classe quinta della scuola primaria di Paitone ha visitato la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino a Brescia.
La visita
Gli alunni e le alunne hanno potuto scoprire da vicino il mondo dell’informazione e comprendere come una notizia viene diffusa. I giovani hanno visitato la redazione del quotidiano, gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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