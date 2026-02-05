Giornale di Brescia
Abbonati
Scuola

La classe quinta della primaria Fermi di Polpenazze in visita al GdB

I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
  • Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
AA

La classe quinta della scuola primaria Enrico Fermi di Polpenazze, ha visitato oggi la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22.

La visita

I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette, per scoprire da dentro com’è fatto davvero il mondo dell’informazione e scoprire come prende vita una notizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario