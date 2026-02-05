La classe quinta della primaria Fermi di Polpenazze in visita al GdB
I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette
- Le alunni e gli alunni della quinta della primaria Enrico Fermi di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
La classe quinta della scuola primaria Enrico Fermi di Polpenazze, ha visitato oggi la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22.
La visita
I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette, per scoprire da dentro com’è fatto davvero il mondo dell’informazione e scoprire come prende vita una notizia.
