La classe quinta della Fly High Montessori di Roè in visita al GdB

La classe quinta della scuola primaria Fly High Montessori, scuola bilingue di Roè Volciano, ha visitato oggi la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22.

La visita

I ragazzi e le ragazze hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette, per scoprire da dentro com’è fatto davvero il mondo dell’informazione e scoprire come prende vita una notizia.