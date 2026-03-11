La classe 5C dell'istituto don Milani di Borgosatollo in visita al GdB

La classe classe 5C dell'istituto don Milani di Borgosatollo, ha visitato questa mattina la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22. La visita I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette, per scoprire da dentro com’è fatto davvero il mondo dell’informazione e scoprire come prende vita una notizia.

La classe V C dell'istituto don Milani di Borgosatollo in visita al GdB - © www.giornaledibrescia.it

