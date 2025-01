Determinazione, passione per la matematica e gioco di squadra sono state le protagoniste della Disfida femminile di matematica, svoltasi ieri pomeriggio al campus di Mompiano dell’Università Cattolica.

A salire sul podio sono state le studentesse del Liceo Scientifico Calini di Brescia, che hanno conquistato il primo posto per il secondo anno consecutivo. Al secondo posto si sono classificate le ragazze del Liceo Golgi di Breno, seguite al terzo posto dal Liceo Galilei di Erba.

Il Calini di Brescia trionfa alla Disfida femminile di matematica

La competizione, promossa dalla facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, mira a promuovere l’interesse delle ragazze per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), mettendo in luce non solo la loro abilità tecnica, ma anche la capacità di lavorare in gruppo per risolvere problemi complessi.

La sfida ha attirato partecipanti da diverse province, tra cui Bergamo, Milano, Desio e Vimercate, confermandosi un evento di grande successo e un passo importante per colmare il divario di genere nelle discipline scientifiche.