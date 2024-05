I licei e gli istituti superiori di Brescia vanno piuttosto forte dal punto di vista teatrale. Laboratori, corsi e spettacoli sono sempre numerosi e una delle rassegne più attese è «Inventari superiori», che torna anche per il 2024 con gli spettacoli risultato dei percorsi tenuti durante l’anno dalle scuole cittadine. Sono occasione per osservare lo sguardo giovanile su tanti temi, ma anche per vedere dal vivo la qualità dei corsi, che spesso sono un primo assaggio di carriera teatrale per futuri professionisti.

Il cartellone

Alla sedicesima edizione, il cartellone curato da Viandanze Culture e Pratiche Teatrali torna a pieno regime dopo gli anni del Covid, con nove scuole che proporranno spettacoli dal 12 al 21 maggio. Le serata sono riservate al pubblico mentre le repliche del giorno successivo ai compagni degli istituti. A spiegarlo è Diego Belli, direttore organizzativo. Con lui durante la presentazione c’era Faustino Ghirardini, direttore artistico del festival, il quale ha annunciato che «con la prossima apertura del nuovo Teatro Borsoni in via Milano l’ipotesi è che la collaborazione con il CTB ci porterà lì». Per questa stagione l’impostazione resta comunque quella degli anni scorsi: dal 12 al 20 maggio gli spettacoli si terranno al Teatro Santa Giulia in via Quinta al Villaggio Prealpino alle 20.30, mentre lo spettacolo finale della compagnia interscolastica si terrà il 21 maggio al Teatro Sociale in via Felice Cavallotti.

Il caledario

Il 12 maggio apre il cartellone l’IPSAR Mantegna con «Il gioco del massacro». Il 13 maggio sarà la volta dell’IS Mariano Fortuny con «La commedia di vita (e la storia continua)». Il 14 maggio il Liceo Arnaldo metterà in scena «L’Antigone», rilettura su ispirazione di un testo-monologo di Stefano Raimondi, un recitativo per voce sola composto da tante piccole frasi di Antigone nel momento in cui la grotta si chiude alle spalle lasciandola da sola con se stessa. Segue il 15 maggio la «Lisistrata» del Liceo De Andrè, mentre il 16 maggio i ragazzi del Liceo Copernico si esibiranno in «Quasi come girasoli». Il 17 maggio l’IIS Castelli proporrà «Cittadini - Conforme a chi? Conforme a cosa?», quindi il 18 maggio l’IIS Tartaglia-Olivieri interpreterà «Bestie d’Inghilterra». Gli ultimi due spettacoli al Teatro Santa Giulia saranno quello del 19 maggio — il Liceo Calini con «La signora in visita» — e quello del 20, ovvero «Persa nel tempo» del Liceo Gambara.

Spettacoli in programma dal 12 al 21 maggio - © www.giornaledibrescia.it

Al Teatro Sociale

Ultimo spettacolo (il 21 maggio al Teatro Sociale) sarà dunque quello della compagnia interscolastica, che si forma parallelamente ai laboratori nei singoli istituti, per ragazzi e ragazze che vogliano impegnarsi di più e in maniera più continuativa nel teatro. Il laboratorio quest’anno l’ha condotto Lucia Raffaella Mariani, che ha coinvolto un gruppo di studentesse nello spettacolo «Freevole», concentrato sull’educazione ai sentimenti e sull’esplorazione dell’identità femminile. Anna Frattini, assessora del Comune di Brescia, quando ha saputo dello spettacolo ha dato il sostegno dell’assessorato alle pari opportunità e alle politiche giovanili perché «parla di entrambe le cose. Questi spettacoli danno tanto ai giovani della città. Nel nostro primo anno abbiamo riscontrato che i ragazzi hanno voglia di vedere i coetanei alle prese con cose a loro distanti - teatro, politica… - quindi l’approccio peer to peer è davvero efficace. Gli studenti escono da teatro e spesso fanno l’abbonamento alle stagioni dei teatri cittadini».

I biglietti degli spettacoli sono disponibili a partire dal 7 maggio e costano 5 euro (informazioni su www.viandanze.com e alla pagina VivaTicket del CTB per l’ultima data).