Gli studenti dell’Accademia Santa Giulia in visita al GdB

La Redazione Web

I ragazzi studiano Grafica e comunicazione e sono stati in via Solferino per vedere da vicino il mondo dell’informazione

Gli studenti di Grafica e comunicazione dell'Accademia Santa Giulia in visita al GdB - Foto Massimiliano La Neve © www.giornaledibrescia.it

Gli studenti di Grafica e comunicazione dell'Accademia Santa Giulia in visita al GdB - Foto Massimiliano La Neve © www.giornaledibrescia.it

Gli studenti di Grafica e comunicazione dell'Accademia Santa Giulia in visita al GdB - Foto Massimiliano La Neve © www.giornaledibrescia.it

Gli studenti di Grafica e comunicazione dell'Accademia Santa Giulia in visita al GdB - Foto Massimiliano La Neve © www.giornaledibrescia.it

Gli studenti di Grafica e comunicazione dell'Accademia Santa Giulia in visita al GdB - Foto Massimiliano La Neve © www.giornaledibrescia.it

Gli studenti di Grafica e comunicazione dell'Accademia Santa Giulia in visita al GdB - Foto Massimiliano La Neve © www.giornaledibrescia.it

Gli studenti di Grafica e comunicazione dell'Accademia Santa Giulia in visita al GdB - Foto Massimiliano La Neve © www.giornaledibrescia.it

Gli studenti di Grafica e comunicazione dell'Accademia Santa Giulia in visita al GdB - Foto Massimiliano La Neve © www.giornaledibrescia.it

Gli studenti di Grafica e comunicazione dell'Accademia Santa Giulia in visita al GdB - Foto Massimiliano La Neve © www.giornaledibrescia.it

Gli studenti di Grafica e comunicazione dell'Accademia Santa Giulia in visita al GdB - Foto Massimiliano La Neve © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Alcuni studenti del corso di Grafica e comunicazione dell’Accademia di belle arti Santa Giulia hanno fatto visita al Giornale di Brescia accompagnati da Massimiliano La Neve. I ragazzi hanno potuto così osservare da vicino il mondo dell’informazione in tutte le sue sfaccettature. Gli studenti hanno fatto tappa anche negli studi di Teletutto e di Radio Bresciasette: un panorama completo, che ha contemplato anche la redazione multimediale del Giornale di Brescia, per capire davvero come vengono trattate le notizie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Condividi l'articolo

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato