«Ottimo» e «insufficiente», alle elementari riecco i giudizi sintetici

Anita Loriana Ronchi

Per il ministro Valditara la novità servirà a «tracciare con maggiore chiarezza il percorso formativo degli alunni». Alle medie prevista la bocciatura per chi ha 5 in condotta

3 ' di lettura

I giudizi sintetici vanno da «ottimo» a «non sufficiente» - Foto Pexels © www.giornaledibrescia.it

Cambiare tutto per non cambiare niente, verrebbe da dire e non senza una punta di amarezza, nella scuola. Le già annunciate modifiche contenute nella legge 150 del 01/10/2024, con le quali si interviene sulla revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, sono state tradotte nell’Ordinanza ministeriale firmata dal ministro Giuseppe Valditara, che reintroduce i giudizi sintetici alla scuola primaria e il voto di condotta alle medie. Valditara, 'in pagelle