Domanda di iscrizione ad asili nido e sezioni primavera per l’anno 2024-2025: le istruzioni

Ci sarà tempo fino al 25 marzo 2025 per presentare le domande di iscrizione, per i bambini nati dal 1 gennaio 2022 al 31 agosto 2023, sia per gli asili nido comunali sia per i nidi privati accreditati, con riferimento alle sole sezioni convenzionate.

Alle sezioni primavera, sempre nelle medesime date, possono essere iscritti i bambini nati dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: l'inserimento in sezione, infatti, non può avvenire prima del compimento dei due anni.

Le domande di iscrizione per i bambini nati dal primo settembre 2023 al 22 maggio 2024 dovranno essere presentate, invece, dal 2 al 22 maggio 2024.

Domande espresse solo on line

La domanda d'iscrizione al nido, sia per i nidi comunali sia per le sezioni nido convenzionate, potrà essere presentata esclusivamente online, attraverso il link.

Nella domanda per i nidi deve essere espressa la preferenza per una prima struttura. Viene data inoltre la possibilità di indicare una seconda scelta. L'opzione «tutti i nidi» consente di essere contattati per gli eventuali posti che potrebbero rendersi disponibili nei nidi sull'intero territorio della città. Le ammissioni avverranno con riferimento ai punteggi più alti.

Compilazione assistita

Gli utenti che hanno bisogno di assistenza per la compilazione della domanda possono recarsi, previo appuntamento, all'Ufficio Iscrizioni del Settore Servizi Educativi per l'Infanzia (0-6) in piazzale della Repubblica 1 (piano terra).

Per prendere l'appuntamento è necessario effettuare una prenotazione online. Le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Brescia oppure ai numeri 030/2977482 - 030/2977310 - 030/2977645 - 030/2977489 (email: iscrizioni.nidi@comune.brescia.it)