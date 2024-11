«Tra sogno e realtà», il 20 e 21 novembre tornano i Dies Fasti

Ventidue anni di Dies Fasti per il liceo Calini che anche quest’anno, il 20 e il 21 novembre, presenta una due giorni ricca di appuntamenti che raccontano, grazie ad esperienza, professionalità e passione, il tema «Tra sogno e realtà».

Il programma

Cinquanta iniziative culturali fra letteratura, psicologia, filosofia, diritto, archeologia, ma anche scienza e tecnologia: i relatori saranno esterni, ma anche gli stessi studenti. Non solo incontri e conferenze anche giochi, laboratori e sport: ci sarà l’arte figurativa, ma anche pittorica e corsi di ballo. Ospite Emergency, la cooperativa «La Sorgente» e molti studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado che faranno orientamento.

«Mi sono insediata da pochi giorni – ha detto la dirigente scolastica Melania Stracquadaino – e ho percepito subito quanto questo appuntamento sia per tutti un momento fondamentale e emozionante. È un modo per riscoprirsi umani, si cresce solo se lo si fa insieme. Siamo una scuola dell’opportunità, vediamo nella formazione una leva strategica».

Da domani

Si comincia domani con il flash mob nel pomeriggio degli studenti in centro città, mentre martedì 19 novembre si terrà l’Anteprima serale nell’Aula Magna del liceo alle 21.15 con il concerto «Over the rainbow» del quartetto d’archi Bazzini Consort.

«La cosa più bella è che siamo coinvolti in prima persona – ha detto la studentessa Joyce Allyson Ndongo Dumas Ndongo –. Possiamo fare i relatori, presentare le conferenze, o anche dare una mano nella parte organizzativa del processo e dell’allestimento. Abbiamo un grande spazio, la possibilità di sviluppare i nostri interessi e le nostre passioni».