«Cinema per le scuole»: 23 titoli per gli studenti

Un film dopo l’altro, si matura e si diventa «maggiorenni»: accade alla rassegna «Cinema per le scuole» di Fondazione Brescia Musei - Nuovo Eden, che giunge alla 18ª edizione. Un traguardo da festeggiare sospinti dal crescente apprezzamento del mondo della scuola bresciano: 8.455 gli alunni-spettatori dell’ultima stagione. L’avventura continua con un ricco cartellone di proiezioni mattutine, da ottobre a giugno, nella sala di via Nino Bixio, per ogni ordine e grado degli istituti di Brescia e provincia. Il catalogo, spedito alle scuole, è consultabile in questo articolo; per info e prenotazioni è referente Anna Valenti (didattica@nuovoeden.it; ingresso 4,50 euro, gratis i docenti accompagnatori).

Sono 23 i titoli selezionati dalla stagione cinematografica in corso, suddivisi per età e tematiche, per divenire stimoli di riflessioni critiche e momenti di confronto con ospiti e percorsi interdisciplinari tra arte, storia e tematiche sociali. E con l’opportunità di laboratori creativi e di approfondire il patrimonio museale della città.

Le sezioni: «Il cinema d’animazione» (tra i film: «Inside Out 2», «Linda e il pollo»); «Cinema e arte» («Raffaello il principe delle arti» in abbinamento facoltativo l’imminente mostra «Il Rinascimento a Brescia. Moretto, Romanino, Savoldo 1512-1552»); «La storia del cinema» (con i cult «E.T. l’extra-terrestre» e «Stand by me»). Dodici i titoli per «Il cinema racconta il reale», («The Holdovers», «One Life», «Tatami»), condotta dal critico del nostro giornale Paolo Fossati, curatore dei percorsi speciali «A lezione di... cinema», tra i quali «La scuola sullo schermo. Insegnanti e alunni... allo specchio».