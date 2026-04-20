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Concorso Cerri-Mazzola: ecco gli studenti premiati

La cerimonia ha visto riuniti sabato, all’auditorium San Barnaba di Brescia, tutti i giovani premiati e tutti coloro che hanno partecipato al concorso
  • Le premiazioni del concorso "Cerri Mazzola" legato al Festival pianistico
    Le premiazioni del concorso "Cerri Mazzola" legato al Festival pianistico - Le premiazioni del concorso "Cerri Mazzola" legato al Festival pianistico - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
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È andato a Elisa Faverzani, della 3ª M dell’Istituto comprensivo Centro 1 «G. Carducci» di Brescia il Premio Mazzola del concorso «Cerri Mazzola», rivolto agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado, Università e Conservatori della provincia, ed abbinato al 63° Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo. I premi speciali sono andati a Yuri Venturini (5B, Liceo «V. Gambara») e a Raffaele Cancarini (2C, Istituto comprensivo di Prevalle).

La cerimonia ha visto riuniti sabato, all’auditorium San Barnaba di Brescia, tutti i giovani premiati e tutti coloro che hanno partecipato al concorso, che prevedeva lo svolgimento di una traccia. I ragazzi, singoli o in gruppo, erano invitati a riflettere in particolare sulla relazione tra la musica (canzone, brano strumentale, opera o musical) e le emozioni che essa suscita, o le implicazioni civiche che essa può avere.

Centinaia gli studenti da tutta la provincia che hanno partecipato, tra i quali la Giuria ha selezionato i più meritevoli, ai quali sono andati i premi messi a disposizione dal Festival, da Cavalli Musica e dalle famiglie Pedini, Colosio, Musicco, Mazzola, da Intesa Sanpaolo e Musicom. La premiazione è stata preceduta dal concerto del gruppo vocale Sesta Eccedente diretto da Maria Lissignoli. 

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