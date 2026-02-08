Giornale di Brescia
Al Nord 2 arriva l’esame Trinity College London: boom di iscritti

L’istituto comprensivo di Brescia diventa Centro esami: l’accreditamento permette agli studenti di sostenere gli esami per la certificazione della lingua inglese direttamente in sede
Un test di inglese
L’istituto comprensivo Nord 2 di Brescia diventa Centro esami registrato Trinity College London ed è subito boom di iscrizioni.

L’accreditamento permette agli studenti di sostenere gli esami per la certificazione della lingua inglese direttamente in sede e rappresenta un marchio di qualità riconosciuto a livello globale.

A questa trasformazione della scuola non solo formale, bensì sostanziale, la risposta delle famiglie e degli studenti è stata immediata ed entusiasta: alla notizia dell’apertura dei corsi la segreteria ha registrato un numero di iscrizioni ben superiore alle aspettative.

«Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto di un intenso lavoro organizzativo - ha detto la dirigente scolastica Aurora Malandrino -. Diventare ente certificatore Trinity significa offrire un servizio concreto ai nostri alunni, permettendo loro di misurarsi con standard europei in un ambiente familiare».

