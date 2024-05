«Accogli come vorresti essere accolto»: le premiazioni in San Barnaba

Poesie, cortometraggi, videoclip, sculture, racconti, canzoni, manifesti, fotografie, fumetti. Sono le opere che gli studenti delle scuole medie e superiori hanno prodotto per il concorso «Accogli come vorresti essere accolto», giunto alla seconda edizione e organizzato, nell’ambito dell’omonima campagna, dall’Ufficio scolastico territoriale con il coordinamento dei progetti Sai, Forum del terzo settore e il supporto di Comune e Provincia di Brescia.

Le premiazioni

La cerimonia di premiazione si è svolta stamattina all’auditorium San Barnaba. Gli studenti dovevano produrre elaborati artistici sul tema dell’accoglienza. Ventidue gli istituti che hanno partecipato e 745 gli alunni coinvolti.

Per le medie sono stati premiati gli istituti di Rudiano e l’Arici, primi classificati ex aequo, Coccaglio, Lumezzane, Castelmella, Palazzolo 2, Valtenesi, Marcheno e Rovato, per le superiori il Lunardi, primo, il Golgi, il Tassara - Ghislandi, il Mantegna e il Copernico. Il concorso è previsto anche per i prossimi due anni. Le opere saranno esposte il 16 giugno alla primaria Calini nell’ambito della Giornata internazionale del rifugiato.