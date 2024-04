«A scuola di civiltà», la borsa di studio per chi vuole iscriversi all’università

Dopo il successo della prima edizione, la concessionaria Liberini ha scelto di istituire una nuova borsa di studio «A scuola di civiltà - In memoria di Adelmo Liberini». È rivolta agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori in provincia di Brescia che intendano iscriversi all'università.

Ogni partecipante dovrà inviare un elaborato scritto in forma di saggio, articolo, racconto, poesia, canzone o simili che abbia per tema il coraggio. Gli scritti andranno inviati alla mail borsadistudioliberini@gmail.com entro il 30 aprile. Sono previste in tutto tre borse di studio, del valore di 3.000, 2.000 e 1.000 euro, per i primi tre classificati. Sul sito www.liberini.it è possibile consultare il regolamento e scaricare i moduli di partecipazione.