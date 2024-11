A Fieracavalli anche gli studenti del Pastori di Brescia

C’è anche una presenza bresciana all’edizione numero 126 di Fieracavalli. La rassegna più longeva - assieme a Fieragricola - nel ricco calendario di manifestazioni organizzate da Veronafiere ha potuto contare anche sugli studenti dell’Istituto Pastori di Brescia, incaricati delle dimostrazioni di grooming (strigiatura) e sellaggio. Quella bresciana non è l’unica scuola presente nei padiglioni perché quest’anno, su impulso del ministero, si è voluto coinvolgere i giovani delle scuole.

Mondo equestre

Per quattro giorni, fino a domenica 10 novembre, il quartiere fieristico elegge Verona la capitale del mondo equestre, declinato in tutte le sue forme. Salone internazionale di riferimento per il settore, a Fieracavalli sono attesi 140mila visitatori tra appassionati, atleti, operatori e buyer esteri, in fiera per ammirare la pura bellezza - come recita il payoff della campagna di comunicazione 2024 - degli oltre 2.200 cavalli di 60 razze che popolano i 12 padiglioni e le 6 aree esterne, per una superficie espositiva di oltre 128mila metri quadrati. Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si presenta con un'area completamente rinnovata, al Padiglione 2 di Veronafiere, dove tradizione, innovazione e la passione delle nuove generazioni si incontrano per celebrare il meglio dell'ippica. Tra le principali novità del Padiglione, sarà allestita l'Area Arti e Mestieri, uno spazio esclusivo dove prenderà vita la tradizione della mascalcia, del grooming e dell'artigianato in cuoio. Stefano Falaschi, Maestro della mascalcia italiana riconosciuto a livello internazionale, mostrerà il proprio talento lavorando a fianco degli studenti dell'istituto Emilio Sereni di Roma. Il Ministero collaborerà con istituti agrari e alberghieri.

Il saluto del ministro

All'inaugurazione anche il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. «Fieracavalli - ha detto - è un evento straordinario dal punto di vista dei numeri, della forza di rappresentare un pezzo della nostra economia e una passione che lega tanti giovani e tanti che non sono più giovani però mantengono inalterata la voglia di vivere a contatto con un animale straordinario come è il cavallo». Il ministro si è poi rivolto ai giovani: «Saluto gli istituti di Verona e Brescia e tutti gli studenti che contribuiranno al successo di questa iniziativa. Questi ragazzi stanno vivendo un'esperienza preziosa, acquisendo nuove prospettive e traendo ispirazione da coloro che hanno realizzato i propri sogni, riuscendo a emergere e a vivere grazie all'agricoltura, all'allevamento e alle attività ad essi legate»